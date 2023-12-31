Школьная учительница Путина поздравила бойцов СВО с Новым годом

Школьная учительница и классный руководитель Владимира Путина Вера Гуревич обратилась к участникам специальной военной операции с новогодним поздравлением и пожеланием скорейшего возвращения домой с победой.
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