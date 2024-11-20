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Астафьев и "ленивые русские"

Астафьев и "ленивые русские"

Историк Спицын негодует по поводу героизации Астафьева.Из телеграмма Евгения Юрьевича Спицына:Как можно защищать "великого" писателя, "совесть нации" Астафьева, который говорил и писал подобное, что по нынешнему УК прямо тянет на ст 354.

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Комментарии
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Авас Анекак
корефан Солжиницина  Наводворской и прочей мразью а значит пидары будут жить и не только жить но  зрать  но зрать за  нас счет   мазонхисты иы , всех их вешать надо
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7 час.
ВУ
Варлам Устрялов
если ты там учишь, ходить явно не стоит. у быдл не учусь, в отличие от тебя, чмошки.
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7 час.
С
Странник
т.е. он прав, что ты быдло
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51 мин.

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