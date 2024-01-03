Полицейский Дед Мороз посетил ребят из детдома в Раздольненском районе Крыма

В новогодние праздники сотрудники ОМВД России по Раздольненскому району приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз», чтобы подарить частичку сказки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщат МВД по Республике Крым в своём официальном Telegram-канале.
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