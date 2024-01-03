ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

626 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🙏Вечная память Героям 🙏🇷🇺🫡 Царство небесное 🙏💐💐💐💐Керчь простилась ...
  • александр муравьев
    А местным хохлам за осквернение Российского паспорта штраф административный в пять копеек. А это потенциальный вредит...Более 20 иностран...
  • Валентина Литвяк
    Не может быть, чтобы воспитатели этого детского сада, медики и заведующий не знали о происходящей мерзоте.  Похоже вс...Сторож детсада из...

Полицейский Дед Мороз посетил ребят из детдома в Раздольненском районе Крыма

Полицейский Дед Мороз посетил ребят из детдома в Раздольненском районе Крыма

В новогодние праздники сотрудники ОМВД России по Раздольненскому району приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз», чтобы подарить частичку сказки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщат МВД по Республике Крым в своём официальном Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх