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Стали известны детали хищения у «Роскосмоса» более 1 млрд рублей

Стали известны детали хищения у «Роскосмоса» более 1 млрд рублей

Главное управление Следственного комитета (СК) России по Московской области завершило следственные действия по уголовному делу о хищении более чем 1 млрд рублей при поставках для научно-энергетического модуля (НЭМ) Международной космической станции (МКС).

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