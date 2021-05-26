Стали известны детали хищения у «Роскосмоса» более 1 млрд рублей

Главное управление Следственного комитета (СК) России по Московской области завершило следственные действия по уголовному делу о хищении более чем 1 млрд рублей при поставках для научно-энергетического модуля (НЭМ) Международной космической станции (МКС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии