Российские ученые озвучили новый способ измерения времени

Учёные Донского государственного технического университета (ДГТУ) в составе международной группы разработали концепцию “локального времени”, позволяющую описывать его течение в различных физических системах.
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