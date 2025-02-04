Чашечка ароматного кофе или закрашенная водичка: какое стоит покупать, а какое нужно обходить десятой дорогой Ольга БезродняяНедавнее исследование Росконтроля выявило несколько брендов кофе, которые не следует покупать даже по большим скидкам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии