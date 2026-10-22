ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ФедералПресс. Влияние Эль-Ниньо на Дальний Восток, как отметил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев, проявляется по-разному – в зависимости от фазы и интенсивности этого явления.