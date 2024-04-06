Замминистра Гвоздяр: Украина в 2024 году произведет более 2 млн беспилотников

Украина в 2024 году планирует создать более 2 млн беспилотных летательных аппаратов. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.
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