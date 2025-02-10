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Депутат Гусев призвал штрафовать до 100 тысяч рублей за имитацию наград

Депутат Гусев призвал штрафовать до 100 тысяч рублей за имитацию наград

В России необходимо ввести штрафы до 100 тысяч рублей за имитацию государственных наград. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") в беседе с РИА Новости.

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