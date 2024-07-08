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СССР-Россия

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Роджерс: Критерии победы

Роджерс: Критерии победы

Я тут подумал (со мной такое бывает), что до сих пор как-то не очерчены критерии победы в нынешнем противостоянии.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Только в границах Российской империи 1913-14 годов. Полякам отдать на перевоспитание хреновы кресы, но только не так как они хотят. Хотелки им надо обломать и приземлить все их желания о прочем.
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14 час.
Дмитрий Бакланов
К сожаления, прозападные твари, засевшие в рядах патриотов, после победы продадут все эти завоевания... Границы будут открыты для движения капитала и товаров? Импортозамещение кончится сразу. Вывод капитала за рубеж усилится.
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11 час.

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