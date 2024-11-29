Бузова и Собчак встретились не на бревне «Дома-2»: фото с вечера Киркорова

Журналистка Ксения Собчак помирилась с телеведущей Ольгой Бузовой после критики ее откровенного наряда на концерте в Уфе в честь Дня защиты детей и участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.
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