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Зеленский назвал мощной речь Байдена о необходимости помощи Украине и Израилю

Зеленский назвал мощной речь Байдена о необходимости помощи Украине и Израилю

Украина благодарна США за поддержку, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Так в соцсети X (бывший Twitter) он отреагировал на обращение американского президента Джо Байдена к нации, в котором политик указал на важность помощи Киеву и Израилю.

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