Лавров иронично ответил американской телеведущей на вопрос о Уиткоффе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News 24 апреля иронично ответил на вопрос о вероятной встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.
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