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Спички - не игрушка

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«Мусульмане льют кровь на СВО, а их женщин пытаются ущемить!»: никабный скандал докатился до Татарстана

«Мусульмане льют кровь на СВО, а их женщин пытаются ущемить!»: никабный скандал докатился до Татарстана

БИЗНЕС Online Камиль Самигуллин осудил запреты на религиозную одежду, но понимает и муфтия Дагестана «Для России вопрос никаба неактуальный.

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Комментарии
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Кузнецов Владимир
У нас вообще то светское государство, а эти никабы стали носить среднеазиаты и почему то российские мусульмане подхватили эту тему, хотя до этого ничего подобного не было.Значит каким то силам необходимо мутить воду на этой теме, с чего бы такая шумиха из за никабов, мало нам терактов, а то что никто в никабах никого не пристрелил-это отговорка.Какой нибудь радикал, не важно, мусульманин или любой другой религии в никабе с бомбой рванет в ТЦ или любом другом людном месте, что скажут на это эти же муфтии.Странно,что и в Таджикистане и Узбекистане ношение никабов запрещено,а у нас это притеснение -ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД! Кому это выгодно расшатывать ситуацию, которая к исламу никакого отношения не имеет
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14 час.
Сергей Шевцов
Самигуллин, видимо, является апологетом ваххабизма в РТ, спецслужбам необходимо проявить заинтересованность, его воззрением на межнациональное единство России. Чем и где он занимался в 90-е годы..., откуда такая ретивость взялась, после наезда азиатов в РФ, у которых данные рудименты ЗАПРЕЩЕНЫ законодательно. Может быть его высказывания Сорос финансирует?, как и безпредельный приток мигрантов в РФ?
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11 час.
Alex Nемо
Пусть этот мулла заткнёт себе задницу языком. У тех ребят-мусульман что участвуют в СВО девушки и жены в паранджах  не ходят! А вот у тех кто не встал на военный учёт, получивши гражданство России, бабы точно в паранджах. Тут кстати надо бы силовикам подсказать - некто в парандже - отслеживать и проводить проверку места проживания. Если есть мужики граждане - то должны стоять на учёте в военкомате, а если не стоят - ставить вопрос о лишении гражданства в административном порядке за нарушения правил проживания в России (военный учёт обязателен для всех граждан мужского пола, а так же женщинам с медицинским образованием) и на выход  со всем выводком всё в том же административном порядке без всяких адвокатов и судов в срок не более 72 часов (чтобы диаспора не успевала влезть)! Хотят оспорить - пусть оспаривают с места постоянного жительства в режиме онлайн или по почте. Российский суд рассмотрит в общем порядке!
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5 час.

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