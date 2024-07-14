«Мусульмане льют кровь на СВО, а их женщин пытаются ущемить!»: никабный скандал докатился до Татарстана

Кузнецов Владимир У нас вообще то светское государство, а эти никабы стали носить среднеазиаты и почему то российские мусульмане подхватили эту тему, хотя до этого ничего подобного не было.Значит каким то силам необходимо мутить воду на этой теме, с чего бы такая шумиха из за никабов, мало нам терактов, а то что никто в никабах никого не пристрелил-это отговорка.Какой нибудь радикал, не важно, мусульманин или любой другой религии в никабе с бомбой рванет в ТЦ или любом другом людном месте, что скажут на это эти же муфтии.Странно,что и в Таджикистане и Узбекистане ношение никабов запрещено,а у нас это притеснение -ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД! Кому это выгодно расшатывать ситуацию, которая к исламу никакого отношения не имеет

Сергей Шевцов Самигуллин, видимо, является апологетом ваххабизма в РТ, спецслужбам необходимо проявить заинтересованность, его воззрением на межнациональное единство России. Чем и где он занимался в 90-е годы..., откуда такая ретивость взялась, после наезда азиатов в РФ, у которых данные рудименты ЗАПРЕЩЕНЫ законодательно. Может быть его высказывания Сорос финансирует?, как и безпредельный приток мигрантов в РФ?