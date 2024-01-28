Все идет к тому, что русские будут скоро обслуживать мигрантов . Мигранты атакуют Россию изнутри

А

Александр24

И когда только до Путина дойдёт? Абсолютно понятно, что мы можем вопить всем народом о засилье мигрантов, но пока Путин не скажет своего слова, ничего не изменится. Помните, как Путин беспрерывно повторял словосочетание "братский народ", подразумевая хохлов. И только, когда даже ему стало ясно, что это не братский, а, в основе своей, народ-фашист, то риторика изменилась и началась СВО. Больше про "братский" народ мы от Путина не слышали. Похоже, и сейчас мы дождёмся СВО, но теперь уже внутри страны. Может тогда Путин перестанет побаиваться потерять "уважение" баев, которые уже нас ни во что не ставят, издеваясь над русскими. Да и хватит, наверное, считать этих басмачей своими союзниками. При таких союзниках и врагов не надо. Дождёмся ли решительного слова Путина? Будем надеяться, что после выборов у него руки развяжутся, а иначе нам конец.