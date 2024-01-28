Театр абсурда
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Театр абсурда

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Все идет к тому, что русские будут скоро обслуживать мигрантов . Мигранты атакуют Россию изнутри

Все идет к тому, что русские будут скоро обслуживать мигрантов . Мигранты атакуют Россию изнутри

Все идет к тому, что русские будут скоро обслуживать мигрантов Я уже писал в одном из материалов, где указывал, сославшись на официальную информацию, что Вузы выпускают десятки тысяч врачей ежегодно.

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Комментарии
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Михаил Васильев
При капитализме другого не будет!
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11 час.
А
Александр24
И когда только до Путина дойдёт? Абсолютно понятно, что мы можем вопить всем народом о засилье мигрантов, но пока Путин не скажет своего слова, ничего не изменится. Помните, как Путин беспрерывно повторял словосочетание &quot;братский народ&quot;, подразумевая хохлов. И только, когда даже ему стало ясно, что это не братский, а, в основе своей, народ-фашист, то риторика изменилась и началась СВО. Больше про &quot;братский&quot; народ мы от Путина не слышали. Похоже, и сейчас мы дождёмся СВО, но теперь уже внутри страны. Может тогда Путин перестанет побаиваться потерять &quot;уважение&quot; баев, которые уже нас ни во что не ставят, издеваясь над русскими. Да и хватит, наверное, считать этих басмачей своими союзниками. При таких союзниках и врагов не надо.  Дождёмся ли решительного слова Путина? Будем надеяться, что после выборов у него руки развяжутся, а иначе нам конец.
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9 час.
Ратник Ратник
Дождутся законотворители и законоохранятели, русского бунта. жаль только, тысячи неповинных людей погибнут. А ЭТИ спрячутся за росгвардию...
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9 час.

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