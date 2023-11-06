Володин: Запад понимает, что Украина не победит и при поддержке НАТО

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с заявлением о том, что для государств Европы и США стало очевидно, что украинская сторона не сможет одержать победу над Российской Федерации на поле боя.
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