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Володин: Запад понимает, что Украина не победит и при поддержке НАТО

Володин: Запад понимает, что Украина не победит и при поддержке НАТО

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с заявлением о том, что для государств Европы и США стало очевидно, что украинская сторона не сможет одержать победу над Российской Федерации на поле боя.

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