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Царьград

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Мирные жители спасаются из зоны боевых действий на подконтрольную России территорию

Мирные жители спасаются из зоны боевых действий на подконтрольную России территорию

Мирные жители эвакуируются из часовярского направления на территорию, контролируемую российскими силами.

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