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  • Eduard
    Как бы Россия,Китай и США "миротворцев" не высадили в Париже,Берлине или Лондоне!Стёре: Еще многое...
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Al-Jazeera: Израиль выдвинул ХАМАС условие для продление перемирия в Газе

Израиль выдвинул ХАМАС требование по освобождению 5 живых израильских заложников, передать тела 10 погибших заложников, в обмен на продление на одну неделю первого этапа соглашения о перемирии в секторе Газы.

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