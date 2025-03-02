Al-Jazeera: Израиль выдвинул ХАМАС условие для продление перемирия в Газе

Израиль выдвинул ХАМАС требование по освобождению 5 живых израильских заложников, передать тела 10 погибших заложников, в обмен на продление на одну неделю первого этапа соглашения о перемирии в секторе Газы.
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