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Царьград

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FT: Рейтинг Трампа падает, только 33% избирателей его поддерживают

FT: Рейтинг Трампа падает, только 33% избирателей его поддерживают

Опрос от Focaldata показал, что рейтинг Дональда Трампа снизился до 33%. В период с 28 августа по 1 сентября зарегистрированные избиратели выразили недовольство его политикой и торговыми пошлинами.

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