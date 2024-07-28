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Оргкомитет Олимпиады-2024 о церемонии открытия: «Мы пытались подчеркнуть разнообразие общества. Если кого-то обидели, приносим извинения»

Открытие прошло в столице Франции 26 июля. «Мы уже говорили на эту тему. Мы никогда не собирались выказать неуважение социальным группам, напротив, мы пытались подчеркнуть и отпраздновать разнообразие общества.

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