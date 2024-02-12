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Aston Martin представил новый болид AMR24

Aston Martin представил новый болид AMR24

Aston MartinЗаводская команда Aston Martin Aramco F1 Team представила новый болид для предстоящего сезона Формулы 1 образца 2024 года — новый Aston Martin AMR24 стал развитием машины Aston Martin AMR23, которая оказалась весьма успешной и принесла коллективу ряд подиумов в минувшем чемпионате.

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