Aston Martin представил новый болид AMR24

Aston MartinЗаводская команда Aston Martin Aramco F1 Team представила новый болид для предстоящего сезона Формулы 1 образца 2024 года — новый Aston Martin AMR24 стал развитием машины Aston Martin AMR23, которая оказалась весьма успешной и принесла коллективу ряд подиумов в минувшем чемпионате.