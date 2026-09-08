Происшествия
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Происшествия

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В Новосибирске состоялось открытие Аллеи памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга

В Новосибирске у здания Главного управления МВД России по Новосибирской области прошло знаковое мероприятие — торжественное открытие Аллеи памяти сотрудников органов внутренних дел Новосибирской области, погибших при исполнении служебного долга.

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