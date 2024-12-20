В Казани изменили маршрут двух трамваев из-за повреждения контактных сетей

В Казани на участке улиц В. Кулагина и Авангардной произошло повреждение контактной сети. По информации МУП «Метроэлектротранс», движение трамваев маршрутов № 5 и № 5а временно осуществляется по маршруту № 7 — Глазунова — Ж/д вокзал.