В Казани изменили маршрут двух трамваев из-за повреждения контактных сетей

В Казани на участке улиц В. Кулагина и Авангардной произошло повреждение контактной сети. По информации МУП «Метроэлектротранс», движение трамваев маршрутов № 5 и № 5а временно осуществляется по маршруту № 7 — Глазунова — Ж/д вокзал.
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