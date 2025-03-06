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«Я очень плохая жена»: почему Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем

«Я очень плохая жена»: почему Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем

Актриса Елена Ксенофонтова объявила о разводе с третьим мужем. Что стало причиной разлада? Будет ли пара делить совместно нажитое имущество? Чем закончились суды заслуженной артистки РФ с предыдущим супругом за дочь и квартиру? И почему знаменитости не везет в личной жизни? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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