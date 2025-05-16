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России нет смысла стремиться к полной отмене санкций. И вот почему

России нет смысла стремиться к полной отмене санкций. И вот почему

Перспектива мира на Украине все еще призрачна. Однако сама возможность урегулирования, возникшая благодаря переговорам между Вашингтоном и Москвой, а также предстоящим российско-украинским контактам в Стамбуле, вызвала в России горячие дебаты о будущем санкций.

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