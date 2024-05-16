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Спички - не игрушка

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«В Красногоровке начались перестрелки между ВСУшниками, им в спину стреляют и местные»

«В Красногоровке начались перестрелки между ВСУшниками, им в спину стреляют и местные»

Часть города, которую пока еще контролирует укровермахт, практически окружена, враг в полном отчаянии Пока все внимание приковано к событиям в Харьковской области, не менее интересные новости приходят с Донецкого участка фронта.

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