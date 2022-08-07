Ефимов: За полгода на инвестпортале Москвы зарегистрировались 11 тысяч пользователей

За полгода 11 тысяч новых пользователей зарегистрировались на столичном Инвестиционном портале. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в воскресенье, 7 августа.