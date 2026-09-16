Как выглядят и чем сейчас занимаются 14 детей-актеров из фильмов, которые мы когда-то смотрели запоем

В 90-е и начале 2000-х эти дети и подростки казались нам почти вечными. Мы снова и снова включали «Каспера», «Гринча», «Детей шпионов», «Матильду», «Трудного ребенка» и другие фильмы, и даже не задумывались, что однажды они вырастут.