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Царьград

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Бортпроводник из Китая напугал русскую пассажирку на борту самолета

Бортпроводник из Китая напугал русскую пассажирку на борту самолета

Китайский бортпроводник неправильно перевел сообщение, напугав русскую пассажирку на борту, вручив ей записку с текстом «самолет падает» вместо «мы снижаемся».

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