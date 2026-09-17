Бортпроводник из Китая напугал русскую пассажирку на борту самолета

Китайский бортпроводник неправильно перевел сообщение, напугав русскую пассажирку на борту, вручив ей записку с текстом «самолет падает» вместо «мы снижаемся».
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