Мероприятие Intel Innovation в конце сентября будет отменено ради экономии средств ...

Мероприятие Intel Innovation в конце сентября будет отменено ради экономии средствКорпорация Intel на недавней квартальной отчётной конференции признала, что будет сокращать не только капитальные затраты, но и операционные расходы, а финансирование разного рода отраслевых мероприятий как раз относится к этой статье.
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