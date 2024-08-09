Мероприятие Intel Innovation в конце сентября будет отменено ради экономии средств ...

Мероприятие Intel Innovation в конце сентября будет отменено ради экономии средствКорпорация Intel на недавней квартальной отчётной конференции признала, что будет сокращать не только капитальные затраты, но и операционные расходы, а финансирование разного рода отраслевых мероприятий как раз относится к этой статье.