Осень 2025: главные тренды верхней одежды вместо косухи

Каждый сезон я начинаю с ревизии гардероба, и неизменно натыкаюсь на свою верную кожаную косуху. Долгое время она была моим универсальным решением на межсезонье, но в какой-то момент приходит осознание: хочется чего-то иного, не менее выразительного, но по-новому отражающего актуальные веяния.