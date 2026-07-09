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Девушка

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Осень 2025: главные тренды верхней одежды вместо косухи

Осень 2025: главные тренды верхней одежды вместо косухи

Каждый сезон я начинаю с ревизии гардероба, и неизменно натыкаюсь на свою верную кожаную косуху. Долгое время она была моим универсальным решением на межсезонье, но в какой-то момент приходит осознание: хочется чего-то иного, не менее выразительного, но по-новому отражающего актуальные веяния.

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