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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам назвали продукты, от которых стоит отказаться для снижения веса

Россиянам назвали продукты, от которых стоит отказаться для снижения веса

Резкий подъем глюкозы и инсулина после "быстрых" углеводов провоцирует быстрое возвращение голода Для успешного похудения важно исключить из рациона продукты с "пустыми калориями", такие как алкоголь, газировки, колбасы и выпечка, рассказал в интервью "Газете.

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