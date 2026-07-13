Россиянам назвали продукты, от которых стоит отказаться для снижения веса

Резкий подъем глюкозы и инсулина после "быстрых" углеводов провоцирует быстрое возвращение голода Для успешного похудения важно исключить из рациона продукты с "пустыми калориями", такие как алкоголь, газировки, колбасы и выпечка, рассказал в интервью "Газете.