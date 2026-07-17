1200 кВт на один автомобиль. Запущена первая в мире станция Tesla Megacharger

Шесть сверхмощных зарядных постов уже доступны владельцам электрических тягачей Tesla SemiTesla официально открыла первую в мире публичную зарядную станцию Megacharger, предназначенную для электрических грузовиков Tesla Semi.
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