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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп о давлении: «Иногда нужно притворяться, что ты супермен и выигрываешь 1000 миллионов трофеев. Тэтчер была сильнее меня, мне необходимо больше часов на отдых»

«У всех нас как у тренеров бывают взлеты и падения. Это нормально для клуба, который ты представляешь.

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