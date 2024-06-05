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Путин назвал «чушью и собачьим бредом» заявления Запада о желании России напасть на НАТО

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в среду, 5 июня, назвал «чушью» и «собачьим бредом» утверждения о желании РФ напасть на НАТО, – сообщают СМИ.

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