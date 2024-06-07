27 тонн курицы, импортированной в Приморье, оказались заражены сальмонеллой

В Приморском крае проверка выявила в крупной партии импортной курицы опасные бактерии. Замороженные куриные грудки из КНР оказались заражены сальмонеллой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Россельхознадзор.
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