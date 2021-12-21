“Пусть идет вперед и доказывает”: Тимошенко обратилась с советом к беглому Порошенко AlexCoder“Пусть идет вперед и доказывает”: Тимошенко обратилась с советом к беглому Порошенко AlexCoder Бывшая глава правительства считает, что пятому президенту Украины нужно смело обращаться в ЕСПЧ Лидер политической партии "Батькивщина", бывшая глава правительства Украины Юлия Тимошенко обратилась с советом к экс-президенту Петру Порошенко, призвав коллегу не бежать из родной страны и не опускать рук в борьбе за свою свободу.