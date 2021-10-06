Полковник Киселев рассказал о провале СБУ и подрывной работе Киева в Приднестровье

Донбасс, 5 октября. Известный командир ополчения Виталий Киселев (позывной Коммунист) разобрал спецоперацию СБУ по дискредитации выборов в Госдуму в Донбассе и прокомментировал текущую обстановку на линии боевого соприкосновения.