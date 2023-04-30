Авиаперевозки между Россией и Турцией увеличат летом почти в полтора раза

Россия и Турция увеличат количество авиаперевозок этим летом до более 1,3 тыс. рейсов в неделю. Турецкие авиалинии станут летать чаще, совершая до 49 рейсов в неделю, а российские – до 720 по 62 маршрутам, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.