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Авиаперевозки между Россией и Турцией увеличат летом почти в полтора раза

Авиаперевозки между Россией и Турцией увеличат летом почти в полтора раза

Россия и Турция увеличат количество авиаперевозок этим летом до более 1,3 тыс. рейсов в неделю. Турецкие авиалинии станут летать чаще, совершая до 49 рейсов в неделю, а российские – до 720 по 62 маршрутам, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

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