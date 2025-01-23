Журналист Боуз: Зеленский знает, что конец близок Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении контингента иностранных войск на Украине.