Мать всю жизнь ограждала мужа от детей, потом от внуков: «Папа с работы, он устал, ему не до вас!»— Мне в детстве даже в голову не приходило, что у нас в семье что-то не так, как должно быть, пока я не подросла, не стала ходить в гости к подружкам и не увидела, как живут другие семьи, – рассказывает Ксения.