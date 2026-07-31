В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена по всей Липецкой области. Об этом сообщает губернатор Игорь Артамонов. Жителей региона просят пройти в укрытия и сохранять спокойствие, а также внимательно следить за официальной информацией.
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