Украина не намерена отказываться от продолжения войны с Россией, даже если США перейдут на российскую сторону.
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