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Глава Минпромторга Чехии Сикела: газ в Европу может идти через республику

Глава Минпромторга Чехии Сикела: газ в Европу может идти через республику

Альтернативный маршрут транзита газа в Центральную Европу предложила Чехия. Глава Минпромторга республики Йозеф Сикела заявил, что чешский трубопровод способен заменить украинский в случае отказа Украины в транзите российского голубого топлива.

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