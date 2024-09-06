Глава Минпромторга Чехии Сикела: газ в Европу может идти через республику

Альтернативный маршрут транзита газа в Центральную Европу предложила Чехия. Глава Минпромторга республики Йозеф Сикела заявил, что чешский трубопровод способен заменить украинский в случае отказа Украины в транзите российского голубого топлива.
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