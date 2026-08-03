Нигерия: по меньшей мере один человек был ранен в результате попытки похищения вооруженными преступниками жен кандидата на пост губернатора Всепрогрессивного Конгресса штата Осун (APC) и кандидата на пост заместителя губернатора APC в округе Алахуэ 2, район местного самоуправления Эде Юг (LGA), штат Осун, в вечерний час по местному времени 2 августа.