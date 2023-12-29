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Спички - не игрушка

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Уволить всех организаторов этого мероприятия - Лепс рвет и мечет за Шамана и Русский народ, я ЗА Лепса!

Уволить всех организаторов этого мероприятия - Лепс рвет и мечет за Шамана и Русский народ, я ЗА Лепса!

Телепередача «Песня года» уже давно отснята, а интернет так и не утихает. И дело здесь как в самих участниках передачи, так и в том что артисты неожиданно решили массово «затравить» Шамана.

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