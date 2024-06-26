Федерация шахмат России подала апелляцию на решение комиссии по этике FIDE

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв сообщил, что организация отправила апелляцию в Международную шахматную федерацию (FIDE) на решение комиссии по этике о лишении членства.
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