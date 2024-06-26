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Федерация шахмат России подала апелляцию на решение комиссии по этике FIDE

Федерация шахмат России подала апелляцию на решение комиссии по этике FIDE

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв сообщил, что организация отправила апелляцию в Международную шахматную федерацию (FIDE) на решение комиссии по этике о лишении членства.

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