В Приморье собака всю ночь грела заблудившегося в лесу мальчика

В Приморье собака всю ночь грела заблудившегося в лесу шестилетнего мальчика. Ребёнок потерялся 2 апреля, когда ушёл гулять со своим семимесячным щенком Степаном из посёлка Хрустального, сообщили RT в местной прокуратуре.