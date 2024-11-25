Минздрав Крыма объясняет: почему запись к врачам узкой специализации организована через участкового терапевта

Первичный осмотр проводит терапевт - врач с наибольшим врачебным кругозором. Записаться к участковому терапевту можно с помощью: единого портала государственных услуг; регионального портала государственных медицинских услуг; колл-центров медицинских организаций региона; в регистратуре, в том числе через инфоматы, в медорганизации.