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Крымская газета

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Минздрав Крыма объясняет: почему запись к врачам узкой специализации организована через участкового терапевта

Минздрав Крыма объясняет: почему запись к врачам узкой специализации организована через участкового терапевта

Первичный осмотр проводит терапевт - врач с наибольшим врачебным кругозором. Записаться к участковому терапевту можно с помощью: единого портала государственных услуг; регионального портала государственных медицинских услуг; колл-центров медицинских организаций региона; в регистратуре, в том числе через инфоматы, в медорганизации.

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