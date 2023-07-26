Владимир Рогов, глава общественного движения «Мы вместе с Россией», заявил, что украинские войска на Ореховском участке Запорожского фронта предприняли новую попытку прорвать линию российской обороны, собрав максимум сил на этом направлении.
Владимир Рогов, глава общественного движения «Мы вместе с Россией», заявил, что украинские войска на Ореховском участке Запорожского фронта предприняли новую попытку прорвать линию российской обороны, собрав максимум сил на этом направлении.
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