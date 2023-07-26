Аргументы недели

98 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мельников Александр
    Согласен. Но вот только надо взять с чехов и словаков не золотом, а юными деревенскими девами, детородного возраста и...Глава МИД Чехии Л...
  • M M
    Пусть сначала вернут золото, которое они украли у России в 1918 году.Глава МИД Чехии Л...
  • Сергей Бессонов
    Нищим и убогим из стран бывшего  соцлагеря, подаём 32 числа каждого месяца.Глава МИД Чехии Л...

Владимир Рогов: ВСУ начали новую волну контрнаступления на Ореховском участке Запорожского фронта, задействуя максимум сил

Владимир Рогов: ВСУ начали новую волну контрнаступления на Ореховском участке Запорожского фронта, задействуя максимум сил

Владимир Рогов, глава общественного движения «Мы вместе с Россией», заявил, что украинские войска на Ореховском участке Запорожского фронта предприняли новую попытку прорвать линию российской обороны, собрав максимум сил на этом направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх